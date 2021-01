Divorțul “Regelui farselor” intră în linie dreaptă. Ce decizie au luat magistrații

16:50

După relația eșuată cu Jador, Ella de la Puterea Dragostei și-a găsit sufletul-pereche și este mai fericită ca oricând. De altfel, bruneta a anunțat, recent, că s-a logodit cu alesul inimii sale. Ella iubește din […] The post Ella de Puterea Dragostei s-a logodit! Cum arată viitorul ei soț: ”Ne simțim tare bine împreună” appeared first on Cancan.ro.