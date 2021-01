SUA: Repararea democraţiei americane pentru a contracara China mai eficient, strategia Casei Albe

23:00

O mie de cărţi vor fi donate către trei şcoli din medii defavorizate din judeţele Mureş, Călăraşi şi Brăila în urma unui proiect lansat de One Night Gallery şi Curtea Veche Publishing, informează un comunicat al iniţiatorilor transmis AGERPRES.Instalaţia interactivă #cemaicitim, parte din proiectul lansat de One Night Gallery alături de Curtea Veche Publishing cu ocazia Zilei Naţionale a Culturii, este expusă în vitrina galeriei 1001 Arte de pe Calea Victoriei.Vitrina este transformată într-o interfaţă urbană, o intervenţie culturală în spaţiul public, prin care trecătorii pot descoperi, prin intermediul pasajelor, peste 300 de autori de beletristică, poezie, jurnale de călătorie, biografii, memorii şi cărţi de dezvoltare personală, dintre care 62 sunt autori români. O parte dintre acestea sunt expuse şi pe ecranele din 10 staţii de metrou, până pe 31 ianuarie.Cele 500 de citate expuse au fost trimise de către comunitatea One Night Gallery şi Curtea Veche Publishing. One Night Gallery împreună cu Asociaţia Curtea Veche donează câte două cărţi pentru fiecare citat primit, astfel că 1.000 de cărţi vor ajunge la copiii din trei şcoli din mediul defavorizat.Titluri au fost stabilite alături de profesori şi fac parte din colecţia de cărţi retold pentru copiii care au rămas în urmă cu cititul.Şcolile selectate sunt Şcoala Gimnazială "Petre N.Popescu" din Vânători, judeţul Mureş, Şcoala Gimnazială din Gălbinaşi, judeţul Călăraşi, şi Şcoala Gimnazială Ciocile, judeţul Brăila."Ne bucurăm foarte mult că am reuşit să începem anul printr-un proiect colaborativ care a adus online împreună sute de oameni şi care au promovat proiectul pentru a strânge un număr mare de citate în doar 2 săptămâni. Un alt aspect important pentru echipa noastră este că am reuşit să realizăm un proiect cultural, o manifestare în spaţiul public, într-un context global care a afectat puternic domeniul cultural", au declarat reprezentanţii One Night Gallery.Instalaţia interactivă #cemaicitim poate fi vizitată până pe 31 ianuarie, între orele 10,00 şi 23,00."Conceptul #cemaicitim pleacă de la ideea că ne putem inspira reciproc să citim mai mult, prin puterea exemplului şi prin sentimentul de apartenenţă la o comunitate", se arată în comunicat.Potrivit cifrelor oficiale, România ocupă ultimul loc în Europa din punct de vedere al cărţilor citite anual, iar un român din doi recunoaşte că în ultimul an nu a lecturat nicio carte. AGERPRES/(AS - autor: Petronius Craiu, editor: Florin Marin, editor online: Ada Vîlceanu)