Bancul zilei | Și, ai relație, ești căsătorit?

21:00

Competiția Survivor, cu al său premiu de 250.000 de lei, naște anumite antipatii inclusiv între concurenții aceleiași echipe. Zanni și Jador au ajuns la cuțite, după ce ambii au început să se simtă incomod unul […] The post Miza de 250.000 de lei stârnește antipatii între coechipierii de la Survivor: “Abia aștept să mă prinzi la cotitură” appeared first on Cancan.ro.