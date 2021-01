Mureş: Zonele de promenadă şi de agrement, verificate de forţele de ordine privind respectarea măsurilor anti-COVID-19

14:30

Teatrul Municipal "Maior Gheorghe Pastia" din Focşani a încercat să asigure continuitatea activităţii în perioada pandemiei, inclusiv prin transmiterea unor spectacole în mediul virtual, dar directorul instituţiei, Sorin Francu, susţine că, personal, nu crede în teatrul online, deoarece această artă are la bază emoţia pe care actorul o transmite publicului, lucru dificil de realizat pe internet."Personal, nu cred în teatrul online. Teatrul e o artă care are la bază emoţia pe care actorul o transmite publicului. Mă tem că nu am fost extrem de emoţionat online. Dar, având în vedere că toată lumea a folosit acest mijloc de comunicare, am postat şi noi pe pagina noastră de Facebook câteva dintre spectacolele pe care le-am avut înregistrate", a declarat, pentru AGERPRES, directorul teatrului din Focşani. Foto: (c) SILVIU MATEI / AGERPRES FOTO Acesta a arătat că s-a încercat în toată această perioadă să se menţină legătura cu publicul, astfel că, atunci când a fost posibil, spectacolele s-au jucat pe scenă, chiar şi cu 30 sau 50% din capacitatea sălii."În perioada pandemiei am încercat să facem faţă situaţiei, să ne continuăm activitatea în măsura posibilităţilor, respectând legislaţia în vigoare şi regulile stabilite de cei îndrituiţi, cu distanţare socială, purtarea măştilor, dezinfecţia mâinilor, tot ce trebuie ca să ne păstrăm sănătoşi şi n-am avut pe nimeni până acum din cadrul instituţiei noastre care să fi contractat virusul. Am încercat să ne adaptăm, am încercat să facem faţă, în aşa fel încât să nu ne ieşim din mână şi să fim şi la îndemâna publicului atunci când a fost nevoie. Am stat la pândă, după colţ, şi imediat ce legea ne-a permis, adică în momentul în care gradul de infectare a fost în limitele admise, am jucat cu 50% capacitatea sălii sau cu 30% capacitate. Sigur, am fost puşi şi în situaţia de a şi amâna nişte reprezentaţii. Ceea ce ne-a bucurat în mod extraordinar este faptul că publicul îşi doreşte să vină la teatru şi, de fiecare dată, biletele au fost epuizate în totalitate, existând chiar şi situaţii în care a trebuit să refuzăm oameni care au venit să cumpere bilete", a precizat Sorin Francu. Foto: (c) CRISTIAN NISTOR / AGERPRES FOTO Anul trecut, din cauza pandemiei, Galele Teatrale Focşănene au fost amânate, dar anul acesta conducerea teatrului speră că organizarea evenimentului, ajuns la cea de-a XXIV-a ediţie, va fi posibilă."Cel mai trist moment a fost pentru noi amânarea Galelor Teatrale Focşănene, din martie anul trecut, când a trebuit să returnăm contravaloarea biletelor pentru zece spectacole care fuseseră deja antamate, nu doar ale noastre, ci şi ale unor invitaţi din Iaşi, Bucureşti, Brăila, Galaţi şi Buzău. A fost foarte dificil pentru noi, şi din punct de vedere administrativ, dar în primul şi primul rând din punct de vedere artistic. Anul acesta suntem deja în bucătăria Galelor Teatrale. Păstrând regulile impuse astăzi, vom organiza galele pe parcursul unei întregi săptămâni, o zi da, una nu, pentru a avea timp pentru igienizare. Vom prezenta în aceste gale doar spectacolele noastre, cele trei premiere pe care sper să reuşim să le aducem în faţa publicului, una sau două lansări de carte şi o sărbătorire a unui autor vrâncean important, care ţine în cel mai înalt punct literatura vrânceană. Deocamdată, îl ţinem secret", a menţionat Francu.În următoarele luni, dacă pandemia va permite, focşănenii vor putea viziona pe scena teatrului nu mai puţin de trei premiere."Sperăm ca anul acesta, pe măsură ce se va relaxa starea de fapt din România şi vom putea să jucăm spectacolele, să aducem cât mai multă lume în sală. În următoarea perioadă vom scoate trei premiere. Una deja o antamăm pentru 30 ianuarie, ziua lui Caragiale, un spectacol având ca pilon principal textul 'Conu Leonida faţă cu reacţiunea', la care vom adăuga alte câteva texte scurte din opera lui Caragiale, nu neapărat cea dramatică. Urmează 'Hangiţa' lui Goldoni, o comedie dell'arte şi, sper, cel mai important spectacol pe care vrem să îl scoatem la rampă anul acesta, 'Steaua fără nume' a lui Mihail Sebastian", ne-a mărturisit directorul. Foto: (c) Dana Lepădatu / AGERPRES Planurile merg însă şi mai departe. Pentru perioada estivală, Teatrul Municipal le pregăteşte focşănenilor şi o serie de spectacole în aer liber, pe esplanada recent renovată din faţa clădirii."În ceea ce priveşte spectacolele în aer liber, noi am încercat, în limita fondurilor pe care le-am avut, am făcut mici achiziţii şi ne pregătim şi pentru astfel de provocări. Şi vom fi în măsură, zic eu, ca în perioada estivală a acestui an, să putem oferi publicului din Focşani, având în vedere şi noua formă a piaţetei din faţa teatrului, să oferim în acest spaţiu spectacole în aer liber pe întreaga perioadă estivală, atât din repertoriul propriu, cât şi, nădăjduiesc, din repertoriul teatrelor prietene din ţară", a afirmat Francu.Trebuie spus că de-a lungul anilor scena teatrului din Focşani a găzduit atât spectacole ale actorilor focşăneni, cât şi ale celor din judeţele învecinate."Atunci când a fost posibil, ne-am manifestat disponibilitatea şi pentru colegii noştri din jur, Buzău, Galaţi, Brăila. Cine a dorit a putut să vină la Focşani să joace. Am avut şi spectacole ale unor tineri artişti din Bucureşti. În primul rând, ne-am gândit la artiştii independenţi, cei care au fost cei mai loviţi în venituri din cauza acestei pandemii", a susţinut Sorin Francu.Acesta a ţinut să mulţumească în special spectatorilor focşăneni, care în ultimul an şi-au exprimat solidaritatea şi prietenia faţă de teatru în cel mai frumos mod posibil - prin prezenţa lor în sală. Sursa foto: Teatrul Maior Ghe. Pastia /Facebook "Cel mai profund gest al publicului de solidaritate şi prietenie faţă de teatru este acela că vine şi cumpără bilete pentru spectacolele noastre. Chiar ţin să mulţumesc publicului pentru faptul că este solidar cu teatrul, că este iubitor de artă teatrală, slujind şi el, în măsura în care are posibilitatea şi susţinând această activitate, alături de artişti, spre memoria celui care ne-a lăsat aceste două minunate clădiri în Focşani - teatrul şi Ateneul popular, maiorul Gheorghe Pastia, care a făcut un gest de mecenat absolut fără comparaţie în România. Încet-încet, sunt convins că sălile de spectacol vor fi din nou pline, pentru că arta aceasta, a teatrului, nu piere", consideră directorul teatrului din Focşani.