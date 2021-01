Cuba: Cel puţin zece morţi într-un accident rutier

06:50

''Sire, îngrijorarea mea nu este dacă Dumnezeu este de partea noastră, ci îngrijorarea mea cea mai mare este să fim noi de partea lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu are întotdeauna dreptate.'' - Abraham Lincoln (Jim Wallis, ''On God's Side: What Religion Forgets and Politics Hasn't Learned about Serving the Common Good'', Brazos Press, 2013)