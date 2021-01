CITATUL ZILEI

''Sire, îngrijorarea mea nu este dacă Dumnezeu este de partea noastră, ci îngrijorarea mea cea mai mare este să fim noi de partea lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu are întotdeauna dreptate.'' - Abraham Lincoln (Jim Wallis, ''On God's Side: What Religion Forgets and Politics Hasn't Learned about Serving the Common Good'', Brazos Press, 2013)

