Palmeiras a câștigat Copa Libertadores

16:50

Ruby a trecut printr-un episod complet neplăcut după ce au apărut anumite filmări XXX în care se pretinde că ar fi vorba despre ea. Artista a reacționat în exclusivitate pentru CANCAN.RO, iar scena s-a petrecut […] The post Ruby, șocată de câteva filmări 18+, care au scandalizat internetul. Cum a reacționat artista, atunci când le-a văzut: „Nu-mi vine să cred” appeared first on Cancan.ro.