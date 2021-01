Atac dur la adresa Alexandrei Stan. Zanni: ” Nu are ce căuta în acest concurs”

23:40

La început de 2021, „Paradisul” din Oceanul Indian a atras vedetele mai mult ca oricând, mai ales că restricțiile de călătorie impuse de pandemie au limitat drastic opțiunile amatorilor de vacanțe. Insulele Maldive au devenit […] The post Ea este sexoasa șatenă care s-a cazat într-un resort de 10.000 de euro pe noapte în Maldive appeared first on Cancan.ro.