Alba: Un scurtcircuit, cauza incendiului din cazinoul din Cugir; propagarea focului, influenţată şi de soluţia de dezinfectat

Consumatorii de energie din România vor fi din ce în ce mai informaţi şi mai deştepţi, odată cu liberalizarea pieţei, şi vor pune presiune pe furnizori, care vor fi nevoiţi să vină cu oferte şi servicii cât mai bune pentru a-şi fideliza clienţii, a declarat Corina Popescu, directorul general al Electrica, într-un interviu acordat AGERPRES. Aceasta înseamnă, de fapt, liberalizarea pieţei: fiecare om să fie liber să aleagă ce fel de tarif consideră că este mai bun pentru el, iar între furnizori să existe concurenţă.Corina Popescu îi sfătuieşte pe consumatori să fie foarte atenţi la eventuale clauze abuzive din contractele pe care le semnează şi să anunţe autorităţile dacă găsesc paragrafe prin care sunt puşi să plătească penalităţi în cazul în care doresc să renunţe la contract. Oricine îşi poate schimba oricând furnizorul, a subliniat ea.De asemenea, şefa Electrica a arătat, în interviu, care au fost motivele pentru care oamenii nu s-au mutat până acum în piaţa liberă, deşi aveau acest drept încă din 2007. AGERPRES: Pentru început, spuneţi-ne care este situaţia pe piaţa furnizării de energie?Corina Popescu: Suntem într-un proces de liberalizare care a început cu mulţi ani în urmă. Primul moment de liberalizare completă a pieţei de energie electrică a fost anul 2007. De ce nu au migrat consumatorii din piaţa reglementată în cea nereglementată cred că ar trebui analizat. Dar ce se întâmplă acum este o trecere forţată. Ce nu s-a întâmplat natural se întâmplă acum forţat.AGERPRES: De ce nu s-a făcut o trecere etapizată?Corina Popescu: S-a încercat acest lucru. Legislaţia prevedea, încă din 2007, ca fiecare consumator să poată să aleagă în care piaţă activează, apoi s-a încercat o trecere etapizată. Ani de zile am avut pe factura de acasă două tipuri de tarife pentru energie, o componentă reglementată şi una de piaţă liberalizată. Acest proces trebuia să se finalizeze în 2018. O greşeală a fost făcută la data aceea: piaţa angro s-a liberalizat, dar ANRE continua să reglementeze preţul la consumatorul final. Eşuată şi a doua încercare de trecere etapizată...Acum, de un an de zile, au apărut atât directiva europeană, cât şi regulamentul european care nu mai permit reglementarea preţurilor şi intervenţia statului pe pieţele de energie în a reglementa preţurile decât pe o durată limitată de timp. Aşa că este momentul să se întâmp AGERPRES: Ce câştigă oamenii în urma liberalizării?Corina Popescu: Oamenii câştigă ceva ce foarte puţini dintre cei care sunt puşi astăzi să aleagă realizează: câştigă dreptul, pe care l-au avut şi în trecut, de a schimba oricând furnizorul. Dacă nu mai este mulţumit de servicii, de preţ, poate cu o simplă notificare de 21 de zile - iar, în viitor, conform reglementărilor europene, va putea să schimbe într-o perioadă mult mai scurtă, de 48 de ore - câştigă un drept de a schimba furnizorul de electricitate cu o simplă notificare de 21 de zile.Consumatorii să fie foarte atenţi când îşi aleg cu cine doresc să meargă mai departe, fie că este furnizorul de până acum, fie că este altul, să-şi facă o analiză foarte atentă la contractul pe care îl semnează. Pentru că sunt contracte care au mai multe clauze care sunt ascunse şi care practic încearcă să blocheze acest drept pe care îl conferă directiva europeană de a-şi schimba furnizorul atunci când doresc.Evident, ca să faci o alegere corectă, trebuie să fii foarte bine informat şi cred că acesta este lucrul care a lipsit: dorinţa unui consumator de a fi informat. Iar informarea trebuie să fie una corectă. AGERPRES: Ce trebuie să facă oamenii care observă clauze pe care le consideră abuzive?Corina Popescu: În primul rând să nu semneze contractul şi să caute să identifice furnizorul care îi oferă cea mai bună ofertă, din toate perspectivele. Al doilea lucru: dacă a apucat să semneze un asemenea contract, are dreptul de a notifica Autoritatea pentru Protecţia Consumatorilor, cât şi Autoritatea de Reglementare în Energie.AGERPRES: Daţi-ne un exemplu de clauze care ar putea fi considerate abuzive.Corina Popescu: De exemplu, semnează un contract pe un an şi, după şase luni, găseşte o ofertă mai bună în piaţă şi atunci vrea să-şi schimbe furnizorul actual cu unul nou, care îi oferă poate chiar mai mult decât furnizarea de energie electrică, şi alte servicii şi primeşte un tip de serviciu care se pliază mai bine pentru el ca şi consumator, iar, la rezilierea contractului, i se cer penalităţi să le plătească. Aceste penalităţi din contracte pot fi un tip de clauze abuzive. Oricând omul poate să renunţe la contract.Aici este şi marea provocare a furnizorilor tradiţionali, obişnuiţi să aibă un portofoliu de clienţi care, deşi aveau acest drept din 2007, nu au apelat la el, să ştie să-şi apropie şi să-şi fidelizeze clienţii.Sunt tot felul de practici, inclusiv de intimidare, de exemplu "Nu mai semna cu furnizorul X pentru că te-a furat ani de zile" şi multe altele, iar aici sfatul meu pentru consumatori este să-şi apere drepturile pe care le aduce această liberalizare. AGERPRES: Care sunt dezavantajele liberalizării pentru consumatori?Corina Popescu: N-aş putea să le spun dezavantaje. Sectorul energiei este unul destul de abstract, toată lumea face confuzie între distribuţia şi furnizarea de energia electrică. Aş vrea să le transmit că nu veţi rămâne niciodată fără curent electric. Distribuitorul este acela care vă alimentează, iar furnizorul se ocupă de partea comercială a contractului şi rolul lui este de plăti tot lanţul în spate.Fiind un domeniu atât de abstract, clientul trebuie să facă un efort să se informeze corect, să nu poată fi manipulat. Am văzut zilele acestea tot felul de comparaţii între preţul de anul trecut, care era reglementat şi preţurile de acum pe serviciu universal şi piaţa liberă. Comparaţia corectă este cea când compari două preţuri care au cumva condiţii similare, cel puţin de achiziţie.Acesta este dezavantajul: trebuie să îşi rezerve din timpul lor şi să reuşească să se informeze corect.AGERPRES: Liberalizarea înseamnă preţuri mai mari sau mai mici la energie?Corina Popescu: Liberalizarea nu aş putea să spun că înseamnă preţuri mai mari sau mai mici. Liberalizarea înseamnă a plăti un preţ de piaţă, care astăzi poate să fie mai mare, mâine mai mic, el reflectă tendinţele din pieţele existente. De-asta spun că este periculos să faci comparaţii greşite ale preţurilor, pentru că nu reflectă realitatea existentă. AGERPRES: În acest moment, preţurile din piaţă sunt cele corecte?Corina Popescu: Preţurile din piaţa angro, reflectate în tarifele pentru consumatorii finali, având în vedere că se stabilesc pe platforme transparent şi nediscriminatoriu, din perspectiva pieţei de energie, sunt preţuri corecte. Iar fiecare tip de tarif, în funcţie de cum este particularizat, reflectă acele optimizări pe care furnizorul poate să le facă.Şi aici pot să menţionez, pentru că am auzit foarte multe comentarii, de ce preţul de serviciul universal este mai mare decât cel din piaţa liberă? Pentru că la serviciul universal ai contract-cadru, ai obligaţia, ca furnizor, să emiţi factura lunar, care este un cost, ai obligaţia să o trimiţi către consumatori tipărită, cu confirmare de primire, ai obligaţia să ai centre de relaţii cu clienţii la mai puţin de 50 de kilometri de toţi clienţii. Deci toate aceste aspecte induc un cost mai mare. Şi este doar un preţ pe kWh.În piaţa liberalizată, am încercat să definim tarife pentru diverse tipologii de clienţi. Unii nu mai doresc să primească factura tipărită, ci electronică, aceştia au un altfel de tarif, mai mic. Sunt clienţi care au un profil de consum diferit, consumă mai mult în orele de noapte şi week-end decât în orele de zi.AGERPRES: Aveţi şi tarife diferenţiate pe ore?Corina Popescu: Da, avem şi acest gen de tarif, diferenţiat pe ore şi în week-end. Avem şi tarife tip binom, cu abonament, pentru clienţii cu un consum mai mare. Noi suntem interesaţi să vindem, suntem interesaţi să găsim cel mai bun tarif pentru fiecare dintre consumatori.Este adevărat că este un moment critic acum, pentru că oamenilor li se induc idei greşite, că rămân fără curent, se sperie, nu au avut suficiente informaţii ca să poată lua o decizie. La centrele de relaţii cu clienţii sunt oameni care vin, doresc să se informeze şi când realizează care este economia pe care o fac la factură renunţă şi pleacă, nu mai doresc să semneze un contract nou pe piaţa liberă.Despre asta este liberalizarea: fiecare om este liber să aleagă ceea ce consideră că este mai bun pentru el. AGERPRES: Cum apreciaţi ultimul ordin al ANRE, prin care furnizorii pot livra energie la cel mai mic tarif al lor?Corina Popescu: N-aş vrea să comentez ordinul ANRE. Aş putea spune că, tocmai pentru a veni în sprijinul consumatorilor noştri să ia decizia cea mai corectă, vom acorda un discount pentru o perioadă mai lungă decât cea prevăzută de autoritatea de reglementare (30 iunie - n.r.), adică până la 31 august. Suntem în plină pandemie, oamenii continuă să vină la centrele de relaţii cu clienţii, deşi au la dispoziţie şi alte instrumente la care pot face apel. Am pregătit şi filmuleţe cu paşii, pe care în curând le vom difuza.Trebuie să relaxăm. S-a creat o tensiune, inclusiv la nivelul clienţilor. Trebuie să relaxăm cumva situaţia aceasta. Oamenii trebuie să înţeleagă procesul şi să facă o alegere avizată.De altfel, la noi, diferenţa dintre cele două tarife nu era foarte mare (serviciu universal şi piaţă concurenţială - n.r.) şi este un efort suplimentar tocmai pentru a veni în sprijinul lor.Încă o dată: îi sfătuiesc să se uite la contracte, să nu existe acele clauze de care vorbeam. Am relaxat şi modul în care pot face această schimbare pentru consumatorii existenţi, nu le-am mai solicitat să vină către noi cu toate acele documente necesare, cele impuse prin ordinul ANRE, să ne înţelegem, pentru consumatorii noi suntem obligaţi să cerem acele informaţii, pentru clienţii existenţi este suficient să vină doar cu buletinul. AGERPRES: Câţi clienţi casnici are Electrica?Corina Popescu: La sfârşitul anului trecut aveam 3,2 milioane de clienţi casnici în piaţa reglementată şi 200.000 de clienţi casnici în piaţa liberă.Aceşti clienţi au avut tarife foarte bune în piaţa reglementată, care se bazau pe un coş de achiziţie de energie foarte ieftină, lucruri care probabil nu au favorizat această migrare a clienţilor către ofertele noastre din piaţa liberă, dar diferenţa de preţ probabil că şi-a spus cuvântul.AGERPRES: Cum credeţi că va arăta piaţa anul viitor în această perioadă?Corina Popescu: O să fie mult mai aşezată. Mă aştept să mai existe nişte disfuncţionalităţi, dar eu cred că în această perioadă şi cu aceste eforturi, cred că vom avea nişte clienţi mai deştepţi, mai open-minded, care o să pună challenge (provocare - n.r.) mai mare pe furnizare şi cumva sunt benefice toate aceste acţiuni de informare. Atenţie mare la manipulări şi comparaţii greşite!Dar cred că aşa va fi, este o piaţă care începe să devină matură, oamenii, mai informaţi şi este clar că furnizorii vor avea o viaţă din ce în ce mai grea. Îmi este foarte clar, am văzut procesul acesta în rândul consumatorilor industriali. Unii dintre ei sunt câteodată mai bine informaţi decât reprezentanţii furnizorului, iar partea de challenge este extraordinar de mare. Ceea ce nu e rău, pentru că, în fond, despre asta este vorba în ceea ce priveşte liberalizarea.