A renunțat la găină! Iulia Albu, un nou animal de companie. Care este ultima achiziție a designerului vestimentar

20:40

Lumea showbizului a fost dată peste cap de anunțul șocant făcut de Yoannes! Soțul Narcisei Moisa a dezvăluit, zilele trecute, că relația dintre el și artistă s-a încheiat. Acum, pe Instagramul său, Yoannes a făcut […] The post Scandalul momentului se adâncește. După ce a anunțat despărțirea de Narcisa Moisa, Yoannes aruncă bomba: „Nu am fost căsătorit” appeared first on Cancan.ro.