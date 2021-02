Cristina Mihaela Dorobanțu, o femeie singură! Ce fel de bărbat își dorește vedeta de la Kanal D lângă ea

07:40

Lovitura de stat în Myanmar, unde liderii politici au fost arestați de armată. Statele Unite ale Americii au reacționat imediat. S-a cerut eliberarea oamenilor, inclusiv a şefei de facto a guvernului, Aung San Suu Kyi. […] The post Lovitura de stat în Myanmar! Liderii politici au fost arestați de armată! Reacția SUA appeared first on Cancan.ro.