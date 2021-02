Neamţ: Coliziune între un autocar, un autocamion şi 2 autoturisme, la Pipirig; DN 15B este blocat

13:00

Laboratorul german BioNTech a anunţat luni accelerarea livrării în Uniunea Europeană a vaccinului împotriva COVID-19 dezvoltat împreună cu compania americană Pfizer, afirmând că vor putea furniza până la 75 de milioane de doze suplimentare în al doilea trimestru al anului, relatează AFP, dpa şi Reuters.Cei doi parteneri intenţionează să "crească livrările începând cu săptămâna din 15 februarie" pentru a furniza cantitatea de doze pentru care s-au angajat în primul trimestru, a afirmat într-o declaraţie directorul financiar al BioNTech, Sierk Poetting."În plus, am putea livra până la 75 de milioane de doze suplimentare Uniunii Europene în trimestrul al doilea", a adăugat Poetting, citat de dpa."BioNTech/Pfizer vor livra 75 de milioane de doze suplimentare în al doilea trimestru al anului - şi până la 600 de milioane în total în 2021", a scris la rândul ei luni pe Twitter şefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.Anunţul companiei germane a venit cu câteva ore înaintea unei reuniuni a cancelarului Angela Merkel cu înalţi oficiali germani pentru a discuta despre ritmul considerat prea lent în care are loc campania de vaccinare în ţară.La aşa-zisul "summitul al vaccinurilor" iau parte, pe lângă premierii celor 16 landuri germane, reprezentanţi ai producătorilor de vaccin, precum şi ai Comisiei Europene, care cumpără vaccinuri din partea statelor membre ale blocului de la diferite companii.UE s-a văzut nevoită să-şi apere strategia de vaccinare, mai ales în urma recentelor probleme logistice care au forţat compania britanico-suedeză AstraZeneca să anunţe că nu va putea, într-o primă fază, să livreze decât mult mai puţine doze decât promisese iniţial, notează dpa.În plus, în Germania, mai mulţi oficiali regionali au cerut claritate în ce priveşte cantitatea şi calendarul livrărilor de vaccin, pentru a putea face planificarea vaccinării în centre.De la începutul campaniei de vaccinare în Germania, pe 27 decembrie anul trecut, au fost administrate peste 2,3 milioane de doze, potrivit Ministerului german al Sănătăţii, şi 2,2% din populaţie a primit o primă doză. Este nevoie de două doze pentru protecţia deplină promisă. AGERPRES/(AS - autor: Mihaela Toth, editor: Gabriela Ionescu, editor online: Simona Aruştei)