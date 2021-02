Actriţa Evan Rachel Wood îl acuză pe Marilyn Manson de abuzuri

15:00

Vicepremierul Dan Barna, copreşedinte al Alianţei USR PLUS, a declarat, luni, referitor la memorandumul de limitare a participării la licitaţii a unor firme care sunt din afara UE sau cu care România nu are acorduri comerciale, că această măsură asigură că nu vor fi ofertanţi care nu pot să îndeplinească standardele europene şi, astfel, să existe riscul anulării licitaţiilor."Este ideea unei reglementări care există şi în câteva state europene, prin care la licitaţii, în procedura aceasta de achiziţii, companiile extracomunitare, cele cu care UE sau România nu are acorduri bilaterale, pentru că sunt foarte multe state - Japonia, Canada, Israel - cu care România sau UE are astfel de acorduri, aceste companii, nerespectând standarde europene, să nu mai poată participa la licitaţii tocmai în această logică, în care să ne asigurăm că nu pornim un proces de licitaţie care după aceea durează nişte ani, în loc să facem lucrările de infrastructură de care avem nevoie, să ne trezim că de fapt avem furnizori care nu respectă standardele europene. Este o procedură care există şi în alte state europene, a existat şi o consultare cu Comisia, suntem în reglementare, memorandumul stabilea doar cadrul prin care să reglementăm această situaţie", a precizat Barna, la o conferinţă de presă, despre memorandumul privind contractele cu firmele care sunt din afara UE, document prezentat împreună cu ministrul Transporturilor, Cătălin Drulă, şi adoptat în şedinţa de guvern.El a spus că este vorba de procedurile organizate de statul român, unele cu fonduri europene, altele cu bani naţionali.Barna a mai precizat că documentul nu conţine numele unor state."Este vorba de companiile extracomunitare, care nu sunt din UE sau sunt din state cu care nu sunt încheiate acorduri comerciale. Toate statele care sunt într-o relaţie comercială de respectare de principii cu UE participă la respectivele licitaţii. Este o reglementare prin care ne asigurăm că nu vom avea ofertanţi care să nu poată, apoi, să îndeplinească standarde europene şi să fim puşi în situaţia să pierdem, să anulăm licitaţii şi să consumăm timp, într-o perioadă în care România are nevoie disperată de demararea lucrărilor de infrastructură", a adăugat Dan Barna.Copreşedintele Alianţei USR PLUS Dacian Cioloş a subliniat că nu e o decizie împotriva vreunui stat."Memorandumul este adresat companiilor europene şi se vorbeşte de restrângeri de participare la licitaţie a unor companii care nu sunt europene, pe anumite tipuri. Nu contează naţionalitatea. Nu e o decizie împotriva vreunui stat, este vorba de o abordare europeană", a spus Cioloş. AGERPRES/(A - autor: Alina Novăceanu, editor: Florin Marin, editor online: Anda Badea)