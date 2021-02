Ministerul Dezvoltării achiziţionează 1.358 de ambulanţe noi cu fonduri europene; 1.122 - recepţionate

17:00

Un avion de luptă rusesc Su-24 a zburat la altitudine joasă în apropiere de distrugătorul USS Donald Cook duminică în Marea Neagră, unde marina americană a trimis trei nave pentru exerciţii, relatează Stars and Stripers.Un bombardier Su-24 a trecut razant pe lângă distrugătorul american, la o înălţimea foarte mică, în timp ce se afla în apele internaţionale, a indicat Flota a 6-a a SUA într-un comunicat.US Navy a explicat că operează în Marea Neagră pentru a le da încredere aliaţilor din regiune şi 'a asigura securitatea şi stabilitatea' în zonă.USS Donald Cook operează alături de distrugătorul USS Porter şi nava de alimentare USNS Laramie.Alimentarea pe mare este fundamentală pentru marină, iar a face aceasta în Marea Neagră reprezintă un 'nou model operaţional în noul an', a declarat comandantul de pe USS Donald Cook, Matt Curnen. 'A lua combustibil pe mare este mijlocul cel mai concret pentru noi de a susţine operaţiuni independente', a adăugat el.Un avion P-8A al forţelor navale americane participă de asemenea la exerciţiile actuale împreună cu cele trei nave, iar prezenţa maritimă americană în Marea Neagră poate însemna o atenţie sporită din partea forţelor ruse, care urmăresc de fiecare dată mişcările navelor US Navy atunci când intră în apele Mării Negre.Marina americană nu a contestat deocamdată public survolul de duminică al avionului Su-24 în imediata apropiere a distrugătorului său, dar a postat pe contul său de Twitter o înregistrare video care surprinde zborul avionului rusesc. The @USNavy routinely operates in the Black Sea to reassure @NATO Allies & partners and ensure security & stability in the region. Today, #USSDonaldCook operating in international waters in the #BlackSea while a #Russian SU-24 does a low pass nearby.#PowerForPeace pic.twitter.com/6JGNZoncZb— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) January 31, 2021 În august, manevrele unui bombardier american B-52 deasupra Mării Negre au fost pereclitate de două avioane de vânătoare ruseşti care au zburat într-o 'manieră nesigură şi neprofesionistă', apropiindu-se la o distanţă de numai 100 de picioare, a declarat atunci armata americană.În lunile aprilie şi mai, SUA au acuzat Rusia de mai multe interceptări efectuate într-o 'manieră nesigură' de avioane de vânătoare ruseşti care s-au apropiat până la 25 de picioare de un avion de recunoaştere Poseidon P-8A în estul Mediteranei.Rusia a contestat de asemenea de mai mai multe ori operaţiunile SUA în apropierea graniţelor sale, conform publicaţiei citate.Sosirea a trei nave americane în Marea Neagră ar putea semnala că forţele navale americane intenţionează să-şi consolideze prezenţa aici anul acesta, comentează publicaţia citată.AGERPRES/(AS-autor: Lilia Traci; editor: Sorin Popescu, editor online: Adrian Dădârlat)