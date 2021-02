Încă o martoră a incendiului de la Matei Balș face declarații despre tragedie: „Am auzit țipete și am sărit din pat!”

12:20

Cristina Mihaela Dorobanțu, prezentatoare emisiunii „Puterea dragostei” este acum o femeie singură. A pus cariera pe primul loc însă nu exclude ideea unei relații. Își dorește un bărbat potrivit pentru ea și are de gând […] The post Cristina Mihaela Dorobanțu, o femeie singură! Ce fel de bărbat își dorește vedeta de la Kanal D lângă ea appeared first on Cancan.ro.