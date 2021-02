A fost aprobat calendarul admiterii pentru şcolile de agenţi şi subofiţeri ale Ministerului Afacerilor Interne. Sunt disponibile 2.403 locuri

18:15

Fiul lui Meghan Markle şi al prinţului Harry nu mai are numele mameisale pe certificatul de naştere. Tabloidul britanic The Sun a evidenţiat,sâmbătă, că numele mamei este acum „Alteţa Sa Regală Ducesa de Sussex”, în timpce Harry apare sub numele „Alteţa Sa Regală Prinţul Henry Charles Albert DavidDuce de Sussex”.