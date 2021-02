Cum va fi vremea în următoarele zile. Prognoza METEO pentru fiecare regiune a ţării

Vremea se va raci usor in jumatatea nordica a tarii, unde precipitatiile se vor transforma treptat in lapovite si ninsori (mai ales spre seara).Local in Banat, Crisana, Maramures si nord-vestul Transilvaniei se vor...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Jurnalul.ro