Italienii, liberi să iasă în baruri și cafenele, pentru prima în 2021: „Ne simțim vii în fiecare dimineață”

13:10

Deși este într-o nouă relație, Biancă Drăgușanu nu s-a putut despărți și de fetița lui Alex Bodi. Recent, blondina a petrecut ore în șir împreună cu Sofia și Selena. Cel trei au mers la mall, […] The post Bianca Drăgușanu și-a luat rolul de mămică în serios! Vedeta a scos-o la plimbare pe fetița lui Alex Bodi appeared first on Cancan.ro.