Importanța portului din Buenos Aires pentru El Superclasico

15:10

Autoritățile ar urma să aibă toate informațiile necesare cu privire la evoluția epidemiologică, iar astfel se va decide dacă școlile se vor redeschide în data de 8 februarie, așa cum a fost anunțat inițial. Premierul […] The post Premierul Florin Cîțu, anunț despre redeschiderea școlilor appeared first on Cancan.ro.