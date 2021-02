Turcia: Preşedintele Erdogan se declară în favoarea unei noi Constituţii

20:50

Uniunea Europeană (UE), criticată pentru lentoarea campaniilor de vaccinare, a semnat şase contracte cu producători de vaccinuri anti-COVID-19: trei dintre ele sunt autorizate, dar sunt afectate de importante întârzieri de producţie.Jurnaliştii de la AFP au publicat luni un rezumat al comenzilor şi livrărilor de vaccinuri în UE.Comisia Europeană, care negociază în numele celor 27 de ţări membre, a pre-comandat un număr total de aproximativ 2,2 miliarde de doze de vaccinuri. Fiecărui stat membru îi revine sarcina de a finaliza comenzile şi de a transporta dozele.Vaccinul dezvoltat de alianţa americano-germană Pfizer-BioNTech a devenit, la sfârşitul lunii decembrie, primul vaccin anti-COVID-19 aprobat de autoritatea cu rol de reglementare în Europa şi a fost urmat, pe 6 ianuarie, de vaccinul produs de compania americană Moderna şi pe 29 ianuarie de vaccinul dezvoltat de compania britanico-suedeză AstraZeneca în colaborare cu Universitatea Oxford. Cele trei vaccinuri necesită două injecţii şi, deci, administrarea a două doze pentru fiecare persoană.Pe 1 februarie, UE a primit 18,5 milioane de doze de vaccinuri, din care 17,6 milioane de doze de la Pfizer-BioNTech şi 854.000 de doze de la Moderna. Împreună, cele 27 de state membre în UE au administrat, în medie, 2,4 doze la 100 de persoane, însă disparităţile dintre ţările din UE sunt importante.Pfizer-BioNTech: 600 de milioane de doze precomandateUn prim contract semnat de UE în toamna anului 2020 prevedea livrarea a 200 de milioane de doze înainte de septembrie 2021, apoi a unei cantităţi de 100 de milioane de doze suplimentare. Al doilea contract semnat de UE, pe 8 ianuarie 2021, prevede 300 de milioane de doze suplimentare - cu livrări care vor începe în al doilea trimestru al acestui an.Punerea în funcţiune în februarie a unei noi unităţi de producţie a companiei BioNTech în oraşul german Marburg va consolida activitatea uzinei din oraşul belgian Puurs, unde a fost înregistrată o încetinire a producţiei la sfârşitul lunii ianuarie. Foto: (c) OLIVIER HOSLET / EPAPfizer şi BioNTech au confirmat luni că sunt în măsură să livreze în UE până la 75 de milioane de doze suplimentare în al doilea trimestru al anului 2021.Moderna: 160 de milioane de dozeStatele din UE au anunţat în ianuarie întârzieri importante ale livrărilor de vaccinuri Moderna, care sunt produse în Elveţia.Dar, la fel ca în cazul alianţei Pfizer-BioNTech, aceste întârzieri de producţie au fost compensate de oficialii de la Bruxelles: săptămâna trecută, 4 milioane de doze au fost livrate, din care 3,5 milioane de către Pfizer-BioNTech şi 500.000 de doze de către Moderna, reprezentând "100%" din comenzile aşteptate pentru perioada menţionată. Foto: (c) STEPHANIE LECOCQ / EPAAstraZeneca-Oxford: până la 400 de milioane de dozeCompania britanico-suedeză a anunţat pe 22 ianuarie o "problemă de randament" la fabrica sa din oraşul belgian Seneffe şi a precizat, potrivit UE, că nu va putea să livreze în Europa în primul trimestru din 2021 decât 31 de milioane de doze din totalul celor 120 de milioane promise iniţial.Or, o altă fabrică din Olanda şi alte două din Marea Britanie ar trebui, de asemenea, să aprovizioneze cele 27 de ţări din UE. Foto: (c) STEPHANIE LECOCQ / EPAUrsula von der Leyen, preşedinta Comisiei Europene, a anunţat duminică faptul că AstraZeneca va livra în cele din urmă 40 de milioane de doze în total pe durata primului trimestru al acestui an - o cantitate care este, în continuare, mult sub volumele aşteptate.Vaccinul AstraZeneca este mai uşor de produs şi de transportat, întrucât nu necesită temperaturile glaciale care trebuie asigurate pentru vaccinurile Pfizer şi Moderna. Livrările de vaccinuri AstraZeneca în UE vor începe în a doua săptămână a lunii februarie.Vaccinuri încă neautorizateUE a semnat de asemenea contracte cu alianţa franco-britanică Sanofi-GSK (până la 300 de milioane de doze), compania germană CureVac (până la 405 de milioane de doze) şi producătorul american Johnson&Johnson (până la 400 de milioane de doze). Foto: (c) Dado Ruvic / REUTERSPotrivit Comisiei Europene, circa 100 de milioane de doze cu vaccin Johnson&Johnson ar putea fi livrate până la sfârşitul lunii septembrie, dacă acest vaccin va fi autorizat de Agenţia Europeană pentru Medicamente (EMA).Executivul european a finalizat şi un set de negocieri preliminare cu compania americană Novavax (pentru 100 de milioane de doze) şi cu alianţa franco-austriacă Valneva (până la 60 de milioane de doze).Preţurile vaccinurilorPreţurile negociate de Comisia Europeană, care rămân strict confidenţiale, au fost dezvăluite dintr-o eroare la jumătatea lunii decembrie, pe Twitter, de secretarul de stat belgian pentru buget: preţul per doză variază de la 1,78 de euro pentru vaccinul AstraZeneca, la 18 dolari (14,7 euro) pentru vaccinul Moderna, iar cel dezvoltat de Pfizer costă 12 euro.Costul total al dozelor AstraZeneca vândute Uniunii Europene, estimat de producător, este de 870 de milioane de euro. Informaţia, deşi a fost cenzurată printr-o bandă neagră, era încă lizibilă în contractul încheiat între cele două părţi, ce a fost publicat vineri pe internet de Comisia Europeană. AGERPRES/(AS - autor: Florin Bădescu, editor: Codruţ Bălu, editor online: Adrian Dădârlat)