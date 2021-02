Mobilizare în toiul nopții. 1.600 de oameni au fost vaccinați în patru ore și jumătate, după ce sistemul de refrigerare al unei clinici s-a stricat

10:20

Vrem un stat ca afară. Dar cu ce bani? Cornel Ban, unul dintre cei mai reputați economiști români ai perioadei recente, ne arată că dacă am colecta cât reușesc să adune la buget Bulgaria și Ungaria am avea în plus peste 5 miliarde de euro pe an, ceea ce ne-ar aduce trei spitale regionale noi […]