Şedinţă la Palatul Cotroceni; este aşteptată o decizie privind modul de desfăşurare a cursurilor în şcoli

Ministerul iranian al apărării a anunţat luni că a fost testat un nou lansator de satelit echipat cu un puternic motor cu combustibil solid, conform informaţiilor furnizate de televiziunea de stat şi citate de AFP.Aceasta este 'prima lansare a lansatorului de satelit hibrid Zoljanah', a declarat Ahmad Hosseini, purtător de cuvânt al Unităţii spaţiale din cadrul ministerului, adăugând că a fost vorba de un test. Iranian state TV footage of the test launch of a hybrid solid-liquid satellite launch vehicle named Zoljanah.(@KhosroKalbasi)pic.twitter.com/ALlyFHcRYc— Negar Mortazavi (@NegarMortazavi) February 1, 2021 'Acest lansator în trei etape poate concura cu alte lansatoare existente pe glob la ora actuală. Are două etape de propulsie solidă şi una singură lichidă', a adăugat el.Oficialul a subliniat în continuare că lansatorul urmăreşte 'obiective de cercetare'.Hosseini a mai precizat că Zoljanah poate plasa sateliţi pe orbită la '500 de kilometri altitudine deasupra nivelului mării şi poate transporta 220 de kilograme' de încărcătură.Potrivit agenţiei de ştiri Mehr, lansarea a avut loc în provincia centrală Semnan, unde se află un centru spaţial.Gardienii Revoluţiei, armata ideologică a Iranului, au lansat primul satelit militar în aprilie 2020. Denumit 'Nour', acesta 'a orbitat în jurul Pământului la 425 km', după ce a fost transportat cu lansatorul Qassed, echipat cu un sistem de propulsie solid şi lichid similar cu cel al rachetei Zoljanah.La acel moment, SUA au apreciat că lansarea dovedea faptul că programul spaţial iranian urmăreşte mai degrabă scopuri militare decât comerciale.Regimul de la Teheran susţine constant faptul că nu are intenţia de a se dota cu arme nucleare şi reiterează faptul că activităţile sale aerospaţiale sunt paşnice şi în conformitate cu o rezoluţie a Consiliului de Securitate al ONU. AGERPRES/(AS - autor: Raluca Anghel, editor online: Alexandru Cojocaru) Sursa foto: (c) Mohsen.Reyhani/twitter