Doi pacienți răniți în incendiul de la Matei Balș, externați. Unde fuseseră transferați aceștia

Realitatea Plus a intrat în posesia unor informații explozive despre traseul milioanelor de euro cheltuiți de Sebastian Ghiță în campania lui Victor Ponta. În urma unui raport ANAF de 500 de pagini obținut de jurnaliștii noștri, au ajuns în redacție toate datele care îl îngroapă pe milionarul fugar. Realitatea PLUS prezintă in exclusivitate schema firmelor fantomă prin care au fost plimbate milioane de euro, bani obținuți din contracte cu dedicație de la stat.