Tenis: Florin Mergea a pierdut în primul tur al probei de dublu la Antalya (challenger)

17:20

Cei opt urşi maturi de la Grădina Zoologică din Târgu Mureş au ieşit din bârlog, marţi, de Ziua Ursului, semn că primăvara este aproape, iar îngrijitorii lor susţin că de 15 ani previziunile meteorologice bazate pe comportamentul acestora au fost corecte."Se spune că dacă ursul iese din bârlog, în data de 2 februarie, şi îşi vede umbra, se întoarce, pentru că primăvara e departe. Dacă este înnorat şi nu îşi vede umbra, atunci primăvara este aproape şi nu mai intră înapoi. Urşii ne spun astăzi că primăvara este aproape fiindcă este înnorat, iar noi, de 15 ani, sărbătorim această zi în cadrul unei activităţi educaţionale. În 90% din cazuri au prezis corect vremea care urmează", a declarat directorul adjunct al Grădinii Zoologie din Târgu Mureş, Kopacz Andras. Foto: (c) Dorina MATIŞ / AGERPRESAcesta a precizat că într-adevăr există diferenţe între comportamentul urşilor din captivitate, comparativ cu cel al urşilor care trăiesc în sălbăticie, dar că urşii de la Zoo şi-au făcut deja culcuşuri în padoc şi în care se odihnesc în aşteptarea primăverii.Ziua Ursului era prima activitate cu copiii din fiecare an, însă în acest an s-a renunţat la eveniment, din cauza pandemiei.Kopacz Andras a arătat că, deşi fiecare copil are acasă câte un ursuleţ de pluş, trebuie să înţeleagă că ursul este un animal sălbatic de talie mare şi din acest motiv trebuie respectată distanţa de siguranţă de către vizitatori. Foto: (c) Dorina MATIŞ / AGERPRESO serie de prognoze meteorologice populare sunt atribuite comportamentului animalelor în cursul anului, iar mureşenii au câteva prevestiri specifice."În părţile mureşene se crede că dacă va trece vulpea pe gheaţă de Stretenie (în 2 februarie, când este şi sărbătoarea Întâmpinarea Domnului în calendarul ortodox, n.r.), adică vor fi apele îngheţate, va veni primăvara mai repede, iar dacă îşi va uda coada, iarna va ţine mai mult timp, cel puţin 40 de zile. Prelungirea iernii cu 40 de zile de sărbătoarea Întâmpinării Domnului în biserică este legată probabil de cele 40 de zile trecute de la naşterea lui Iisus Hristos. În părţile Hunedoarei şi în Banat se crede că la Stretenie, numită şi Ziua Ursului, iese ursul din bârlog şi se joacă în zăpadă. De îşi va vedea umbra când se joacă, atunci se bagă din nou în bârlog, semn că iarna se va prelungi", se arată pe site-ul Muzeului de Etnografie şi Artă Populară Târgu Mureş.Mersul vremii, susţin muzeografii, era deosebit de important în economia agro-pastorală ţărănească, astfel încât toate sărbătorile din cursul anului sunt însoţite de o serie de prevestiri meteorologice. Foto: (c) Dorina MATIŞ / AGERPRESÎntâmpinarea Domnului sau Stretenia era denumită "Aşteaptă vara" în Valea Gurghiului şi se zice că dacă picură din streaşină, se va face primăvară târziu, iar oamenii trebuie să "grijească" fânul, adică să-l folosească cu economie să le ajungă până în primăvară. AGERPRES/(A - autor: Dorina Matiş, editor: Karina Olteanu, editor online: Adrian Dădârlat) Citeşte şi: 2 februarie - Ziua ursului şi Ziua marmotei, în tradiţiile populare