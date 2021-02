Sorin Cîmpeanu: Decizia de deschidere a şcolilor va fi luată în fiecare localitate, nu la nivel de judeţ

19:20

Biroul Federal de Investigaţii (FBI) din SUA a anunţat că doi agenţi ai săi au fost ucişi şi alţi trei au fost răniţi marţi în timpul unui raid la o locuinţă din oraşul Sunrise, în statul Florida, relatează Reuters. UPDATE - At least one person is dead after an FBI agent-involved shooting in Sunrise that left several agents injured.LATEST: https://t.co/2nY2ECuYdQ pic.twitter.com/5jAlF4pLjM; WSVN 7 News (@wsvn) February 2, 2021 Ofiţerii FBI au fost împuşcaţi în jurul orei locale 06.00, în timp ce încercau să pună în executare un mandat de percheziţie emis de un tribunal în legătură cu fapte violente împotriva unor copii, se arată într-un comunicat al instituţiei. Persoana vizată de mandatul de percheziţie a murit de asemenea în schimbul de focuri, a precizat FBI. Identitatea victimelor nu a fost făcută publică. Potrivit FBI, doi dintre agenţii răniţi se află în stare stabilă la spital, iar în acest caz a fost deschisă o anchetă.Este primul incident major căruia îi cad victime agenţi ai FBI în timpul misiunii în ultimii ani.AGERPRES/(AS - autor: Ionuţ Mareş, editor: Irina Cristea, editor online: Ady Ivaşcu) Foto: (c) CRISTOBAL HERRERAULASHKEVICH / EPA