CSM a dat de pământ cu Brăila. ”Bufnițele” nu le-au speriat pe vâlcence, iar Bistrița a câștigat un meci de cupă europeană

19:40

Gabi Balint, fost mare internațional, consideră că Octavian Popescu (18, mijlocaș ofensiv) îl poate înlocui cu brio pe Dennis Man (22, extremă dreapta) la FCSB.„Cred că nu e o pierdere Man pentru FCSB. Spun asta după evoluția lui Octavian Popescu în meciul cu Poli Iași. Nici vorbă să fie sub Man! Într-un an, Popescu va deveni un jucător important. O să mai pună probabil și puțină forță, îi lipsește acum. Are geniu în el, așa era Hagi când a apărut. ...