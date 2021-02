Bianca Drăgușanu s-a pus bine cu viitoarea soacră: “Fericită și binecuvântată”. Dezvăluirea fostei prezentatoare despre mama lui Gabi Bădălău

16:40

Astăzi de la ora 20:00, în Copou, Poli Iași va primi vizita formației Universitatea Craiova, duelul urmând a conta pentru runda a 21-a a Ligii 1. Partida va deschide această rundă după ce primul meci […] The post Runda 21 deschisă în Copou de Poli Iași – Universitatea » Programul complet al intermediarei din Liga 1 este AIC! appeared first on Cancan.ro.