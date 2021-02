VIDEO Grecia: Atacuri cu explozivi împotriva unui deputat şi soţiei lui

23:10

Şeful diplomaţiei europene Josep Borrell a cerut marţi eliberarea imediată a opozantului rus Aleksei Navalnîi, solicitare ce survine cu două zile înainte de vizita sa la Moscova, relatează AFP.''Condamnarea lui Aleksei Navalnîi încalcă angajamentele internaţionale ale Rusiei în cea ce priveşte statul de drept şi libertăţile fundamentale. Cer eliberarea lui imediată'', a spus Josep Borrell într-un mesaj postat pe contul său de Twitter. The sentencing of Alexey @navalny runs counter Russia’s international commitments on rule of law & fundamental freedoms. It goes against the verdict of #ECHR, which ruled this case arbitrary and unreasonable. I call for his immediate release.— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 2, 2021 Un tribunal din Moscova l-a condamnat marţi pe opozantul rus Aleksei Navalnîi, critic acerb al Kremlinului, la trei ani şi jumătate de închisoare, după ce a decis că acesta a încălcat condiţiile de eliberare în urma unei condamnări cu suspendare în 2014, dar a spus că termenul său de închisoare va fi scurtat pentru timpul în care s-a aflat în arest la domiciliu, notează Reuters.Navalnîi, unul dintre cei mai virulenţi critici ai preşedintelui rus Vladimir Putin, a fost arestat la 17 ianuarie pe un aeroport din Moscova la revenirea sa în Rusia din Germania, unde a primit îngrijiri după ce a fost otrăvit în august cu agent neurotoxic din familia Noviciok cu caracter militar.AGERPRES/(AS - autor: Violeta Gheorghe, editor online: Alexandru Cojocaru) Citiţi şi: SUA cer Moscovei să-l elibereze ''imediat şi necondiţionat'' pe opozantul rus Navalnîi Rusia: Opozantul Aleksei Navalnîi, condamnat la trei ani şi jumătate de închisoare Germania cere eliberarea imediată a opozantului Navalnîi (ministru) Rusia: Puterea încearcă să intimideze milioane de ruşi prin acest proces demonstrativ, denunţă Aleksei Navalnîi Preşedintele în exerciţiu al OSCE cere la Moscova eliberarea lui Navalnîi Rusia: Procesul lui Navalnîi într-un dosar în care CEDO a condamnat deja Rusia Franţa: Preşedintele Macron consideră ''inacceptabilă'' condamnarea opozantului rus Navalnîi