VIDEO China: Echipa OMS vizitează Institutul de Virusologie din Wuhan

Experţii Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) au ajuns miercuri dimineaţă la Institutul de Virusologie din Wuhan, în cadrul anchetei lor în acest oraş din centrul Chinei privind originea coronavirusului, a constatat o echipă a agenţiei France Presse. A @WHO-led team of experts investigating the origins of the COVID-19 pandemic visited a hospital in the Chinese city of Wuhan that was one of the first to treat patients in the early days of the outbreak https://t.co/JzxdtHljNn pic.twitter.com/v49Zc1shpT— Reuters (@Reuters) January 29, 2021 Foto: (c) Thomas Peter/REUTERSInstitutul are mai multe laboratoare sub strictă securitate unde oameni de ştiinţă lucrează asupra coronavirusului. Foto: (c) Thomas Peter/REUTERSFostul preşedinte american Donald Trump a acuzat institutul că a lăsat să scape virusul la originea COBDI-19, provocând o pandemie mondială. AGERPRES/(AS - editor: Alic Mîrza, editor online: Alexandru Cojocaru) Citiţi şi: VIDEO Coronavirus: Echipa OMS din China vizitează centrul regional de control al bolilor din Wuhan

