Calendar ortodox miercuri, 3 februarie 2021. Ce sfinți importanți sunt prăznuiți astăzi

18:10

Doi oameni au murit, în Kabul, capitala Afganistanului, în mai multe explozii, care au vizat mașini. Una dintre victime este liderul unei organizaţii islamice politice. Talibanii afgani au negat că ar fi implicaţi în atacurile […] The post Atentat cu bombă în Afganistan. Doi oameni a murit la Kabul appeared first on Cancan.ro.