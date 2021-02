Gala Globurile de Aur, transmisă în premieră de pe cele două coaste ale Americii

13:30

Thrillerul “Those Who Wish Me Dead”, cu Angelina Jolie, va fi lansat în cinematografe pe 14 mai, potrivit unui anunț făcut de Warner Bros., și va debuta, simultan, pe canalul HBO Max, ca majoritatea producțiilor […] Articolul Thrillerul “Those Who Wish Me Dead”, cu Angelina Jolie, va fi lansat pe 14 mai apare prima dată în Apropo.ro.