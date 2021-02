Mexicul a aprobat vaccinul rusesc Sputnik V împotriva COVID-19

10:10

Media națională a vârstnicilor vaccinați este de 48,6%. Libertatea a făcut, pe baza statisticii pe județe furnizată de INSP la cererea redacției, ierarhii din care rezultă ”județele empatice”, dar și ”județele No Country for Old Men”. Astfel, Brăila, Galați sau Bistrița-Năsăud depășesc 60% la vaccinarea oamenilor din categoria 65+, în timp ce Călărași, Vrancea, Caraș […]