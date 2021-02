Baschet: Nouă jucători din NBA, între care starul Ben Simmons, în echipa Australiei pentru JO de la Tokyo

11:50

''CODA'', un film-dramă independent adaptat după comedia franceză ''La Famille Bélier'', a fost marele câştigător, marţi, la Festivalul de Film Sundance, în timp ce muzicianul Questlove a obţinut două premii pentru primul său film documentar, relatează AFP.Cu titlul derivat din acronimul utilizat pentru copiii adulţilor surzi (Child Of Deaf Adult), ''CODA'' relatează povestea unei fete de liceu (Emilia Jones) împărţită între pasiunea sa pentru muzică şi datoria faţă de părinţii şi fratele ei, cu deficienţe auditive. Povestea plasează comedia franceză lansată în 2014 în oraşul pescăresc american Gloucester din Massachusetts, unde s-a născut scenarista şi regizoarea filmului, Sian Heder. Producţia, care a suscitat un val de entuziasm online, a fost cumpărată de Apple după o licitaţie acerbă între distribuitori, care ar fi doborât recordul Sundance, de 25 de milioane de dolari.''Sunt atât de fericită şi de emoţionată'', a declarat Sian Heder, acceptând premiul de la distanţă.Regizoarea, deja cunoscută pentru serialul ''Orange is the New Black'', şi actriţa Emilia Jones au învăţat limbajul semnelor pentru acest film, în a cărui distribuţie regăsim mai mulţi actori cu deficienţe de auz cunoscuţi, printre care actriţa premiată cu Oscar Marlee Matlin (''Children of a Lesser God'').Pelicula a câştigat în total patru premii la Festivalul de Film Sundance: marele premiu al juriului, premiul publicului, premiul pentru regie şi pentru cea mai bună distribuţie. Foto: SundanceFilmFestival / Twitter.comFilmul de debut al muzicianului Questlove, ''Summer of Soul (... Or, When the Revolution Could not Be Televised)'', despre festivalul ''Black Woodstock'', care a avut loc la Harlem în 1969, a câştigat două premii la categoria documentar, cel al juriului şi cel al publicului. Pelicula prezintă imagini inedite de la acest eveniment, care a reunit nume mari ale muzicii, precum Stevie Wonder, Nina Simone şi Mahalia Jackson, în faţa a nu mai puţin de 300.000 de spectatori, înainte de a cădea în uitare. Foto: SundanceFilmFestival / Twitter.comFilmul ''Hive'', despre o femeie care se luptă pentru supravieţuire într-un Kosovo patriarhal, devastat de război, a câştigat marţi premiul pentru cel mai bun film dramatic străin, în timp ce premiul pentru cel mai bun documentar străin i-a revenit peliculei ''Flee'', un film de animaţie despre un copil afgan refugiat, producţie achiziţionată de distribuitorul ''Parasite'', NEON. Festivalul de Film Sundance se desfăşoară de obicei la Park City, în munţii din Utah, însă din cauza pandemiei de COVID-19, cele 72 de lungmetraje din cadrul ediţiei din 2021 au fost constrânse să aibă premiera online.Unul dintre ultimele filme care a avut premiera marţi a fost ''Amy Tan: Unintended Memoir'', un documentar despre autoarea sino-americană a romanului ''The Joy Luck Club'', în regia lui James Redford, fiul legendarului actor şi cofondator al festivalului, Robert Redford. Cineast şi activist ecologist, James Redford a murit de cancer la vârsta de 58 de ani, în octombrie 2020, când filmul era aproape finalizat. La fel ca multe alte festivaluri cinematografice din lumea întreagă, Sundance, cel mai important festival american dedicat filmelor independente, şi-a anulat proiecţiile în format fizic din cauza pandemiei de COVID-19, optând pentru un format virtual.Cu o amploare şi o durată reduse, Sundance Film Festival 2021 a început joi şi se va încheia miercuri, pe 3 februarie. AGERPRES/(AS - autor: Dana Purgaru, editor: Ana Bîgu, editor online: Gabriela Badea) Sursa fotografiei din deschidere: SundanceFilmFestival / Twitter.com