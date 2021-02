​Salariul minim 2021 a fost majorat din luna ianuarie. Ce sumă apare în Monitorul Oficial

13:00

Mircea Badea a intrat în rândul vedetelor care își fac veacul departe de frigul din România. Prezentatorul de televiziune s-a „propulsat” tocmai în Dubai, acolo unde are parte de distracție cât cuprinde. Prezentatorul TV Mircea […] The post Mircea Badea a intrat în rândul celor „avuți”. S-a pozat în Dubai, pe lux și opulență appeared first on Cancan.ro.