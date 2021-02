DINAMO - FCSB. VIDEO Ca în vremurile bune! Atmosfera creată de suporterii roș-albaștrilor înainte de Derby de România

18:40

Dan Petrescu, 53 de ani, antrenorul lui Kayserispor, a acuzat arbitrajul după remiza cu Alanyaspor, 1-1.„Alanyaspor este pe locul 4 în campionat, e o echipă bună căreia îi place să aibă mereu mingea. Am știut să evoluăm împotriva lor. Am jucat foarte bine. Am fost compacți, am păstrat mică lungimea dintre compartimente. Ne-am luptat foarte bine, am găsit și golul. Lucrurile s-au schimbat după eliminarea lui Cristi Săpunaru. ...