Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 4 februarie 2021. Balanțele pot afla secrete în cuplu

14:00

În municipiul Suceava nu pot fi deschise centre de vaccinare împotriva COVID-19, deoarece nu există cadre medicale dispuse să le deservească. Potrivit primarului, Ion Lungu, doar trei medici au fost dispuși să participe la campania […] The post Situație complicată în Suceava! Centrele de vaccinare anti-COVID nu se pot deschide din cauza lipsei de medici. Doar trei cadre medicale s-au oferit voluntar appeared first on Cancan.ro.