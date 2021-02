Sebastian Burduja o critică pe Clotide Armand: „A ieșit din sală ca să scrie o postare pe Facebook”

14:30

O dactilografă PSD este cel mai bine plătit bugetar din România. Funcționarul public câștigă mai mult decât premierul Franței. 18.000 de euro pe lună a fost salariul câștigat în 2020 de Aurelia Surulescu, șef Serviciu […] Vicepreședinta PSD Sector 6 este cel mai bine plătit bugetar din țară. Aurelia Surulescu câștigă 18.000 de euro lunar, mai mult decât premierul Franței