Fotbal: Florin Tănase (FCSB) - Anul acesta vom câştiga campionatul, va fi greu să ne bată cineva

19:40

Ministerul Afacerilor Externe din India a reproşat miercuri unor celebrităţi internaţionale că se amestecă într-o manieră "senzaţionalistă" în chestiunea reformelor agricole din această ţară, după publicarea unor mesaje pe Twitter de cântăreaţa Rihanna şi activista ecologistă Greta Thunberg despre protestele agricultorilor indieni, devenite între timp virale, informează AFP."De ce nu vorbim despre asta? #FarmersProtest", a scris vedeta pop Rihanna, care are peste 100 de milioane de admiratori pe Twitter, distribuind un reportaj al postului CNN despre penele de internet din New Delhi în timpul protestelor agricultorilor de săptămâna trecută. why aren’t we talking about this?! #FarmersProtest https://t.co/obmIlXhK9S— Rihanna (@rihanna) February 2, 2021 Mesajul artistei a fost redistribuit pe Twitter de peste 230.000 de ori şi comentat de aproape 80.000 de persoane.Suedeza Greta Thunberg, una dintre cele mai cunoscute activiste ecologiste din lume, a redistribuit pe Twitter acelaşi reportaj şi a publicat următorul mesaj: "suntem solidari cu #FarmersProtest din India". We stand in solidarity with the #FarmersProtest in India. https://t.co/tqvR0oHgo0— Greta Thunberg (@GretaThunberg) February 2, 2021 Nepoata vicepreşedintei americane de origine indiană Kamala Harris s-a alăturat la rândul ei acestei iniţiative. "Ar trebui să fim cu toţii scandalizaţi de închiderea internetului în India şi de violenţa paramilitarilor faţă de agricultorii care protestează", a scris Meena Harris pe Twitter.Jim Costa, un politician democrat şi membru în comisia pentru Afaceri Externe din Congresul american, a scris pe Twitter că situaţia din India este "tulburătoare" şi a reamintit că "dreptul de a protesta pacifist trebuie întotdeauna respectat". Foto: (c) RAJAT GUPTA / EPA Începând din data de 25 noiembrie, zeci de mii de agricultori, cei mai mulţi veniţi din Punjab, un stat din nordul Indiei, protestează în tabere amenajate de-a lungul marilor axe rutiere de la periferia metropolei New Delhi. Ei se opun reformelor guvernamentale care liberalizează pieţele agricole şi cer pur şi simplu abrogarea acestor măsuri.Seria de mesaje publicate pe Twitter a declanşat o adevărată furtună pe reţelele de socializare din India, unde respingerea reformelor agricole de către mii de agricultori constituie una dintre cele mai dificile încercări cu care se confruntă prim-ministrul Narendra Modi de la venirea lui la putere în anul 2014.Guvernul naţionalist hindus s-a declarat iritat de acele comentarii internaţionale şi consideră că protestele agricultorilor sunt "o afacere internă". Foto: (c) RAJAT GUPTA / EPA Într-un comunicat publicat miercuri şi însoţit de hashtag-uri precum #IndiaTogether şi #IndiaAgainstPropaganda, Ministerul Afacerilor Externe i-a invitat pe internauţii din străinătate "să înţeleagă mai bine mizele, înainte de a se grăbi să comenteze aceste chestiuni"."Tentaţia hashtag-urilor şi a comentariilor senzaţionaliste pe reţelele de socializare nu este nici justă, nici responsabilă, mai ales atunci când ele sunt folosite, printre alţii, şi de celebrităţi", precizează acelaşi comunicat. Foto: (c) RAJAT GUPTA / EPA Conturile de Twitter ale agricultorilor şi cel al unei reviste de ştiri au fost blocate câteva ore luni după-amiază, înainte de a redeveni funcţionale.În clasamentul mondial pe 2020 al libertăţii presei, întocmit de Reporters Sans Frontieres, India ocupă locul al 142-lea dintr-un total de 180 de ţări. AGERPRES/(AS - autor: Florin Bădescu, editor: Codruţ Bălu)