Venezuela: Administraţia Biden nu intenţionează să discute "direct" cu Maduro

Fotbalistul croat Ante Vukusic, recent transferat de FCSB, a declarat, miercuri seara, după victoria din derby-ul cu Dinamo din Liga I, scor 1-0, că a fost la câţiva centimetri să debuteze cu gol la noua sa echipă, dar speră să facă acest lucru în următorul meci."A fost un meci foarte bun, sunt bucuros că am debutat la FCSB. Gândiţi-vă că am două luni şi jumătate de când nu am mai jucat un meci. Azi am obţinut trei puncte şi sunt foarte fericit. Am fost la câţiva centimetri să debutez cu gol la FCSB, dar se mai întâmplă şi astfel de lucruri în fotbal. Sper să dau gol la următorul meci. Cel mai important e că am câştigat trei puncte, nimic altceva nu contează", a spus Vukusic la postul Digisport."Nu simt nicio presiune şi voi da totul pentru echipa mea. Nu am câştigat titlul când am fost golgheter cu Olimpija Ljubljana, dar sper să o fac anul acesta cu FCSB", a adăugat atacantul care a jucat ultimele 13 minute ale partidei de miercuri seara.Echipa de fotbal FCSB a învins formaţia Dinamo cu scorul de 1-0 (1-0), miercuri seara, pe Stadionul Dinamo din Bucureşti, într-un meci din etapa a 21-a a Ligii I.