Cod galben de ceaţă densă în 16 judeţe, inclusiv în Bucureşti, joi dimineaţa

Preşedintele american, Joe Biden, a afirmat miercuri că poate obţine sprijinul "câtorva republicani" pentru planul său de relansare a economiei, lansând în acelaşi timp un apel propriei tabere să avanseze indiferent de obstacole, notează AFP.Noul lider de la Casa Albă, care a propus un plan de ajutorare în valoare de 1.900 de miliarde de dolari, şi-a exprimat speranţa, la începutul mandatului său şi în faţa gravei crizei provocate de COVID-19, să creeze un consens politic pentru a consolida imaginea sa de om de dialog.Discuţiile sunt însă dificile şi această posibilitate pare să se îndepărteze cu fiecare zi.Întrebat, în timp ce primea în Biroul Oval membri democraţi ai Camerei Reprezentanţilor, despre posibilitatea de a obţine adeziuni din tabără adversă, el a răspuns: "Cred că vom avea câţiva republicani".Luni, el s-a întâlnit cu un grup de zece republicani care, temându-se că datoria publică s-ar putea adânci, au făcut o propunere alternativă de 618 miliarde de dolari.Cu o sumă "atât de mică, am rămâne împotmoliţi în criza COVID-19 ani întregi", a reacţionat imediat liderul democrat al Senatului, Chuck Schumer."Vrem un acord cu cele două părţi, dar trebuie să fim puternici", a spus afirmat miercuri. "Nu putem pierde timp", a insistat el.În acest context, democraţii ar putea decide să avanseze singuri. Marţi, membrii Senatului au organizat deja un vot ce poate deschide calea pentru adoptarea planului cu o majoritate simplă, şi nu cu 60 de voturi din 100, cum cere procedura obişnuită.Acest lucru ar permite o adoptare rapidă a textului, 50 de senatori fiind democraţi. Deoarece, în caz de egalitate, vicepreşedinta Kamala Harris este în măsură să decidă votul.Dovadă că această primă luptă politică din epoca Biden este în primul rând o bătălie de comunicare, Ron Klain, directorul de cabinet al lui Joe Biden, insistă în fiecare zi că planul propus beneficiază de sprijinul majorităţii americanilor."Circa 7 din 10 americani sprijină planul Biden", a scris el miercuri pe Twitter, citând un sondaj de la Quinnipiac University. "Nearly 7 in 10 Americans support the Biden administration's proposed ... relief bill ... as 68 percent say they support it and 24 percent oppose it."https://t.co/59tcJOTCJA— Ronald Klain (@WHCOS) February 3, 2021 După adoptarea rapidă a uriaşului plan de relansare în valoare de 2.200 miliarde de dolari de către cele două părţi la sfârşitul lunii martie, abia în decembrie congresmenii au reuşit să se pună de acord asupra unui nou pachet de ajutor. Preşedintele Donald Trump a aşteptat apoi o săptămână pentru a ratifica textul.Această întârziere a costat 17,6 miliarde de dolari şomerii americani care şi-au văzut ajutoarele suspendate mai multe săptămâni, potrivit unui studiu publicat marţi de think tank-ul progresist The Century Foundation. AGERPRES/(AS - editor: Alic Mîrza, editor online: Alexandru Cojocaru)