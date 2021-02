Meciul Zilei // Trei cote de jucat la CFR - Viitorul

23:20

Toni Petrea, 45 de ani, antrenorul lui FCSB, a tras concluziile după victoria cu Dinamo, scor 1-0.Toate detaliile despre Dinamo - FCSB 0-1, AICI„A fost un meci disputat, destul de bun pe un teren destul de greu, care a supus jucătorii la un efort considerabil. Am avut inițiativa, am ratat mai multe ocazii de a marca. Am mai avut șanse și după gol, chiar dacă n-am avut o circulație a mingii foarte bună. Nu s-a putut pasa foarte bine din cauza gazonului. ...