Laura Micovschi, de la Antena Stars, va deveni mămică: ”Mă sperie gândul că o să nasc în pandemie!”

16:30

Premierul Florin Cîțu a declarat că familiile victimelor incendiului de la Matei Balș vor primi sprijin financiar. Guvernul a adoptat o Hotărâre privind acordarea sprijinului financiar pentru familiile pacienților care au murit în timpul […] The post Familiile victimelor de la Matei Balș vor primi ajutor financiar. Premierul Cîțu a făcut anunțul appeared first on Cancan.ro.