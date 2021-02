Clubul în care a lucrat ospătăriţa de la Apele Române: „Apa trece, Master-ul rămâne”

14:15

La Editura Seneca, în colecţia „Noi” (dedicată mediului şi ecologiei), apare, zilele acestea, volumul „Omenirea în pericol. Reconfigurare de traseu!” de Fred Vargas, în traducerea, din limba franceză, a Alinei Marc-Ciulacu. „Adevărul” prezintă, în avanpremieră, un fragment din cartea lui Vargas, a cărei copertă este ilustrată de Dan Perjovschi: You are here, 2017.