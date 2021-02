DIICOT: Percheziţii în Teleorman, Ilfov şi Bucureşti, la membrii unei grupări suspectate că a 'spălat' 3 milioane de euro

18:10

Autoritatea pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) va adopta în acest an o decizie privind organizarea procedurii de selecţie pentru acordarea drepturilor de utilizare a spectrului radio disponibil în vederea implementării noilor tehnologii (5G) şi desfăşurarea propriu-zisă a licitaţiei, reiese din Planul de acţiuni al instituţiei pentru 2021."O decizie importantă care urmează a fi adoptată în acest an este cea privind organizarea procedurii de selecţie de acordare a drepturilor de utilizare a spectrului radio disponibil în benzile de frecvenţe de 700 MHz, 800 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz, 3400-3800 MHz (5G n.r.) pentru furnizarea de reţele publice şi servicii de comunicaţii electronice de bandă largă, care implică stabilirea condiţiilor de acordare a drepturilor de utilizare şi a regulilor de desfăşurare a procedurii de selecţie şi desfăşurarea propriu-zisă a licitaţiei", se menţionează într-un comunicat al ANCOM remis AGERPRES.Pentru a decide oportunitatea şi termenul de organizare a unei licitaţii de spectru pentru benzile de frecvenţe de peste 24 GHz, Autoritatea îşi propune să adreseze pieţei naţionale de comunicaţii electronice un chestionar privind oportunitatea unui astfel de demers.În plus, Autoritatea are în vedere actualizarea interfeţelor radio RO-IR din Decizia nr. 311/2016 privind frecvenţele radio ori benzile de frecvenţe radio exceptate de la regimul de licenţiere.De asemenea, Planul de acţiuni pentru anul acesta al Autorităţii include şi activităţi legate de actualizarea cadrului legislativ de nivel secundar, după transpunerea în legislaţia primară a prevederilor Directivei privind instituirea Codului European al Comunicaţiilor Electronice.În acest sens, Autoritatea va revizui reglementările referitoare la regimul de autorizare generală privind furnizarea reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice, procedura de acordare a drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio, administrarea şi gestionarea resurselor de numerotaţie, realizarea comunicaţiilor către Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă, precum şi stabilirea măsurilor de securitate ce trebuie luate de către furnizori şi raportarea incidentelor cu impact semnificativ asupra reţelelor sau serviciilor de comunicaţii electronice.În ceea ce priveşte continuarea implementării prevederilor Legii Infrastructurii, Autoritatea a prevăzut în planul său de acţiuni, pentru prima parte a anului, stabilirea tarifelor orientative de acces la stâlpii unui operator de reţea. Acest proiect contribuie la facilitarea dezvoltării reţelelor de comunicaţii electronice şi a elementelor de infrastructură fizică necesare susţinerii acestora.Pe parcursul acestui an, ANCOM va continua şi realizarea inventarului reţelelor publice de comunicaţii electronice şi al elementelor de infrastructură fizică asociate acestora (Proiectul ATLAS), care va fi elaborat pe baza datelor primite de la furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice din România.Totodată, ANCOM va analiza condiţiile de acces la infrastructurile fizice realizate cu participarea sau sprijinul autorităţilor administraţiei publice centrale ori locale sau finanţate, total ori parţial, din fonduri publice.La capitolul reglementări ale serviciilor de comunicaţii electronice, ANCOM va demara procesul de revizuire a pieţei de gros a serviciilor de acces la puncte fixe de calitate superioară pentru a reevalua necesitatea impunerii unor măsuri de reglementare ex-ante. Pentru a doua jumătate a anului este prevăzută revizuirea deciziei privind colectarea datelor statistice în domeniul comunicaţiilor electronice şi aplicarea acesteia.De asemenea, pentru fructificarea beneficiilor progresului tehnologic în favoarea utilizatorilor, Autoritatea va actualiza decizia privind frecvenţele radio ori benzile de frecvenţe radio exceptate de la regimul de licenţiere şi a reglementării serviciului de amator.Potrivit sursei citate, actualizarea regimului de autorizare generală privind furnizarea serviciilor poştale, evaluarea Strategiei de reglementare în domeniul serviciilor poştale în perioada 2017-2020 şi elaborarea Strategiei de reglementare pentru perioada 2021 - 2024 sunt printre principalele proiecte care vizează sectorul serviciilor poştale.În ceea ce priveşte serviciul universal, ANCOM are în vedere pentru acest an actualizarea actului normativ privind stabilirea condiţiilor şi procedurii de evaluare a respectării obiectivelor de calitate de către furnizorul de serviciu universal, actualizarea valorii costului mediu ponderat al capitalului pentru acesta şi analiza costului net aferent furnizării serviciului universal poştal în anul 2019.Planul de acţiuni ANCOM pentru anul 2021 aprobat a fost publicat pe pagina de internet a instituţiei.ANCOM este instituţia care protejează interesele utilizatorilor de comunicaţii din România, prin promovarea concurenţei pe piaţa de comunicaţii, administrarea resurselor limitate, încurajarea investiţiilor eficiente în infrastructura şi a inovaţiei. 