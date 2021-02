Salvamont Sinaia: Turişti blocaţi pe domeniul schiabil din cauza vântului puternic, coborâţi în siguranţă

21:10

Filmele "Ma Rainey's Black Bottom", "Da 5 Bloods", "Minari", "One Night in Miami" şi "The Trial of the Chicago 7" au fost nominalizate joi la principala categorie - cea mai bună distribuţie - a premiilor decernate de Sindicatul actorilor americani (Screen Actors Guild - SAG), informează Reuters şi site-ul revistei Variety. Nominalizările au fost anunţat joi de actorii Lily Collins şi Daveed Diggs pe pagina de Instagram dedicată SAG Awards. Sursa foto: SAG-AFTRA / FacebookFilmul "Mank", ce descrie un moment din istoria Hollywoodului, nu a fost inclus în categoria "cea mai bună distribuţie", dar protagonistul său, Gary Oldman, a fost nominalizat la categoria "cel mai bun actor" pentru felul în care l-a interpretat în acest lungmetraj pe Herman J. Mankiewicz, scenaristul peliculei clasice "Citizen Kane"."Mank" era considerat unul dintre marii favoriţi la câştigarea principalului trofeu SAG din 2021 după ce a primit miercuri cele mai multe nominalizări - şase - la Globurile de Aur. Regretatul actor de culoare Chadwick Boseman a primit joi două nominalizări postume - pentru rolul principal din "Ma Rainey's Black Bottom" şi pentru cel secundar din filmul "Da 5 Bloods". Chadwick Boseman a murit din cauza unui cancer în august 2020 la vârsta de 43 de ani.La categoria "cea mai bună actriţă" au fost nominalizate Amy Adams ("Hillbilly Elegy"), Viola Davis ("Ma Rainey's Black Bottom"), Vanessa Kirby ("Pieces of a Woman"), Frances McDormand ("Nomadland), Carey Mulligan ("Promising Young Woman"). La categoria "cel mai bun actor" vor concura Riz Ahmed ("Sound of Metal"), Chadwick Boseman ("Ma Rainey's Black Bottom"), Anthony Hopkins ("The Father"), Gary Oldman ("Mank"), Steven Yeun ("Minari"). SAG acordă şi premii anuale în domeniul producţiilor de televiziune. Astfel, la categoria "cea mai bună distribuţie a unui serial dramatic" vor concura "Better Call Saul", "Bridgerton", "The Crown", "Lovecraft Country" şi "Ozark', în timp ce la categoria "cea mai bună distribuţie a unui serial de comedie au fost nominalizate serialele "Dead to Me", "The Flight Attendant", "The Great", "Schitt's Creek" şi "Ted Lasso".Premiile SAG, acordate în urma voturilor exprimate de membrii Sindicatului Actorilor Americani, vor fi decernate pe 4 aprilie. Gala SAG Awards 2021 va fi transmisă de posturile TNT şi TBS.Aceste trofee, care recompensează doar actori, sunt urmărite cu mare atenţie şi sunt considerate un indicator valid al viitorilor câştigători la premiile Oscar în categoriile de interpretare, întrucât actorii formează cel mai mare grup cu drept de vot în cadrul Academiei de film americane (AMPAS).AGERPRES/(AS - autor: Florin Bădescu, editor: Codruţ Bălu, editor online: Adrian Dădârlat) Sursa foto: sagaftra.org