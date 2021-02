Pfizer și-a retras cererea de autorizare a vaccinului său anti-Covid în India

10:40

Irina Stroia este una dintre cele mai apreciate ispite de la „Insula Iubirii”. Are 25 de ani, iar în urmă cu un an, Irina a aflat că are cancer. Dacă în vara anului trecut declara că a învins boala, acum blonda a mărturisit în cadrul emisiunii lui Dan Capatos că i-a recidivat. „Am fost diagnosticată […]