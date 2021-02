Alexandra Dinu, poveste de iubire cu Jeffrey Greenstein: “Unica dragoste a vieții mele”. Cu ce se ocupă și cum a surprins-o pe jurata emisiunii Românii au Talent de ziua ei

00:00

Mâine, Gică Hagi împlinește 56 de ani. Cu această ocazie, vă invit să ne reamintim de momentele de magie ale Regelui fotbalului românesc prin intermediu acestui fragment desprins din cartea „100 de sportivi legendari”, care […] The post Gică Hagi, la 56 de ani appeared first on Cancan.ro.