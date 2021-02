Botoşani: Scenariul verde se aplică în şcoli din 49 de localităţi

11:40

Actriţa Charlotte Rampling s-a născut la 5 februarie 1945, la Sturmer, Marea Britanie. Fiică a pictoriţei Isabel Anne (Gurteen) şi a lui Godfrey Lionel Rampling, ofiţer al armatei şi colonel, devenit ulterior comandant NATO.A urmat studii la şcoala exclusivă Sf. Hilda din Bushey, în Anglia, şi la Academia "Jeanne d'Arc" pentru Tinerele Fete, de la Versailles. Înainte de a juca în pelicule cinematografice a desfăşurat o activitate de fotomodel.A jucat în pelicula "The Knack... and How to Get It" (1965) regizată de Richard Lester, urmată de roluri în "Georgy Girl" (1966), regia Silvio Narizzano şi "La caduta degli dei" (1969), peliculă regizată de Luchino Visconti.Este cunoscută pentru rolul său celebru din pelicula "Il portiere di notte" (1974), unde a interpretat rolul unei supravieţuitoare pe câmpul de concentrare nazistă, potrivit site-ului www.imdb.com. Tot în 1974 a jucat alături de Sean Connery în aventura SF - "Zardoz" semnată de John Boorman, apoi în "Farewell, My Lovely" (1975), unde l-a avut partener pe Robert Mitchum.A mai evoluat în pelicula "Stardust Memories" (1980) alături de Woody Allen şi în "The Verdict" (1982), regizat de Sidney Lumet. A fost dispusă întotdeauna să-şi asume roluri îndrăzneţe şi semnificative, unul dintre ele fiind în comedia semnată de Nagisa Oshima, "Max mon amour" (1986), unde a interpretat rolul unei femei îndrăgostită de un cimpanzeu. De asemenea, vocea sa s-a regăsit şi pe jocuri video, precum "The Ring".În februarie 2001 a obţinut Premiul Cesar al Academiei Cinematografice Franceze pentru meritele sale actoriceşti deosebite. Trei luni mai târziu, revista "People Magazines" a inclus-o într-un top al celor mai frumoase 50 de femei din lume, menţionează sursa citată.Dintre peliculele în care a jucat amintim: "La femme abandonnée" (1992), seria de televiziune "Radetzkymarsch" (1994), "Asfalt Tango" (1996), "Great Expectations " (1999), "Hommage a Alfred Lepetit" (2000), "Immortel (ad vitam)" (2004), "Angel" (2007), "The Duchess" (2008), "Life During Wartime" (2009), "Never Let Me Go" (2010), "Melancholia" (2011), "Restless" (2012), "Jeune & jolie" (2013), "45 Years" (2015), "Assassin's Creed" (2016), "The Sense of an Ending" (2017), "Red Sparrow" (2018), seria de televiziune - "DNA" (2019), "Last Words" (2020), "I Love You Coiffure" (2020). AGERPRES/(Documentare - Suzana Cristache Drăgan, editor: Cristian Anghelache, editor online: Simona Aruştei) Sursa foto: Charlotte Rampling / facebook.com