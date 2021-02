Alina Eremia surprinde pe toată lumea. Cântăreața face declarații despre sarcină 

08:50

După ce a susținut că fostul ei soț, Gabi Bădălău, a amenințat-o de mai multe ori cu moartea, Claudia Pătrășcanu a cerut unei instanțe prelevarea de probe ADN pentru a demonstra faptul că bărbatul consumă […] The post Adevărul a ieșit la iveală! Rezultatul testului toxicologic al lui Gabi Bădălău, făcut public de Dan Capatos. FOTO appeared first on Cancan.ro.