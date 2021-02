Se căsătorește Cristina Spătar?? Ce decizie a luat regina R&B

11:00

Cunoscutul medic infecționist Virgil Musta a explicat pentru B1.ro cazul primei reacții adverse rare care apare în România în urma administrării vaccinului împotriva COVID-19. Este vorba despre o doctoriță din Vâlcea, de 32 de ani, […] The post Medicul Virgil Musta, explicații despre prima reacție adversă rară apărută în România, după administrarea vaccinului COVID appeared first on Cancan.ro.